В Тюмени мужчина с ножом кидался на школьников

В Тюмени неизвестный мужчина, вооруженный ножом, бросался на школьников и угрожал расправиться с ними. Видеозапись с камер видеонаблюдения опубликована в соцсетях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Ведомство проводит проверку.

"В настоящее время личность мужчины, запечатленного на видео, установлена. В рамках доследственной проверки следствием будут выяснены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.