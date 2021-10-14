Дело закрыто: расследование массового убийства на Уралмаше прекращено

Следственный комитет прекратил работу по уголовному делу о массовом убийстве на Уралмаше, которое произошло под конец прошлого года.

Напомним, в ночь на 7 ноября в одном из домов на улице Социалистическая в Екатеринбурге мужчина застрелил из карабина "Сайга" трех человек, а после, предположительно, свел счеты с жизнью. Также из данной квартиры была госпитализирована пострадавшая 17-летняя девушка с огнестрельным ранением.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Его расследование ставил на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, выяснением обстоятельств данного инцидента занимался третий отдел по расследованию особо важных дел областного СК.

"В ходе расследования проведен целый комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств трагедии (осмотры, допросы, экспертизы и т.д.). По результатам уголовное дело прекращено в связи со смертью подозреваемого", - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жертвы массового расстрела на Уралмаше жаловались на удержание в квартире и просили вызвать полицию.