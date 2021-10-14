Дело закрыто: расследование массового убийства на Уралмаше прекращено

14 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Дом, хрущевка (2020) | Фото: Накануне.RU

Дело закрыто: расследование массового убийства на Уралмаше прекращено

Следственный комитет прекратил работу по уголовному делу о массовом убийстве на Уралмаше, которое произошло под конец прошлого года.

Напомним, в ночь на 7 ноября в одном из домов на улице Социалистическая в Екатеринбурге мужчина застрелил из карабина "Сайга" трех человек, а после, предположительно, свел счеты с жизнью. Также из данной квартиры была госпитализирована пострадавшая 17-летняя девушка с огнестрельным ранением.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Его расследование ставил на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Место массового убийства.(2020)|Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Место массового убийства.(2020)|Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, выяснением обстоятельств данного инцидента занимался третий отдел по расследованию особо важных дел областного СК.

"В ходе расследования проведен целый комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств трагедии (осмотры, допросы, экспертизы и т.д.). По результатам уголовное дело прекращено в связи со смертью подозреваемого", - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жертвы массового расстрела на Уралмаше жаловались на удержание в квартире и просили вызвать полицию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дело закрыто: расследование массового убийства на Уралмаше прекращено

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Уралмаш, убийство, дело, расследование, СКР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.11.2020 07:58 Мск Глава СКР поставил на контроль расследование массового убийства на Уралмаше


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети