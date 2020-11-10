10 Ноября 2020
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Пломба на двери квартиры, где произошло убийство. (2020) | Фото:Накануне.RU

Глава СКР поставил на контроль расследование массового убийства на Уралмаше

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании массового убийства на Уралмаше в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 ноября в одном из домов уральской столицы мужчина застрелил из карабина "Сайга" трех человек, а после, предположительно, свел счеты с жизнью. Также из данной квартиры была госпитализирована пострадавшая 17-летняя девушка с огнестрельным ранением.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Сейчас проводится расследование.

Дом, хрущевка.(2020)|Фото:Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, Александр Бастрыкин дал указание руководителю регионального следственного управления доложить ему обо всех обстоятельствах и проведенных первоначальных действиях по данному делу. Также глава СКР поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что жертвы массового расстрела на Уралмаше жаловались на удержание в квартире и просили вызвать полицию.

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Глава СКР поставил на контроль расследование массового убийства на Уралмаше

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Теги: Бастрыкин, Уралмаш, расстрел, дело, СКР



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