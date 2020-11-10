Глава СКР поставил на контроль расследование массового убийства на Уралмаше

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании массового убийства на Уралмаше в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 ноября в одном из домов уральской столицы мужчина застрелил из карабина "Сайга" трех человек, а после, предположительно, свел счеты с жизнью. Также из данной квартиры была госпитализирована пострадавшая 17-летняя девушка с огнестрельным ранением.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Сейчас проводится расследование.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, Александр Бастрыкин дал указание руководителю регионального следственного управления доложить ему обо всех обстоятельствах и проведенных первоначальных действиях по данному делу. Также глава СКР поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что жертвы массового расстрела на Уралмаше жаловались на удержание в квартире и просили вызвать полицию.