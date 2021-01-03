Более 7 тысяч детей вывезено иностранцами из России за год

За год 7 тысяч иностранцев въехали в Россию одни, а выехали с младенцем до года. Такие цифры предоставила в ответ на запрос Общественной палаты (ОП) РФ одна из ведущий авиакомпаний, заявил на радио "Вести ФМ" первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло. То есть эти дети были куплены иностранцами у суррогатных матерей, и это данные только по одной авиакомпании, подчеркнул он.

Напомним, в декабре в ОП РФ состоялись общественные слушания по проблеме суррогатного материнства (СМ) и связанной с ним торговли детьми после ряда громких дел о выращивании детей для иностранцев под прикрытием СМ. Было озвучено, что никакой статистики не ведется, а детей просто вывозят, оформляя их на подставные документы как иностранцев. Причем зачастую их покупают "одинокие мужчины" или "одинокие женщины", так как российское законодательство одно из самых либеральных в мире по вопросу СМ и позволяет покупать детей любым людям и под любым предлогом. Многие эксперты, политики, общественные деятели бьют тревогу: детей могут вывозить содомиты-педофилы или их расчленяют на органы. Судьба всех вывозимых детей неизвестна, так как государство не имеет никаких инструментов для отслеживания их судьбы, отмечают в Следственном комитете. Фактически через СМ иностранцы легко обходят "закон Димы Яковлева".

Пожигайло рассказал, что рынок ЛГБТ-агрегаторов, поставляющий содомитам детей, по данным эксперта ООН Салливан, составляет 218 млрд долларов и растет.

"Как только технологии суррогатного материнства стали использоваться для такого "выращивания" детей, ворота свои закрыли Франция, Германия, Италия, Норвегия, Швеция, Италия, Австрия, Китай, Индия, Япония, Канада, половина США, Камбоджа, Испания, Дания, Румыния, Болгария и Венгрия. Они запретили у себя СМ на 90%. Кто остался "на бревне"? Россия, Украина, Казахстан и Грузия. Это основные мировые поставщики детей на экспорт", - сообщил эксперт.

По его словам, о черной трансплантологии впервые стало известно в сентябре 2003 года, когда австралийские пограничники выловили судно с морозильниками, в которых хранились замороженные младенцы. В ходе расследования выяснилось, что в Юго-Восточной Азии процветает рынок человеческих органов. Например, обычная очередь на органы в США - год, а в Китае их доставали за две недели.

"Нет никакой гарантии, что младенцы, вывозимые из России, не попадают на эти фабрики. Сегодня на рынке черной трансплантологии ребенок стоит до 1 млн евро. Они научились извлекать [из тела ребенка] 64 "фракции". И Россия сегодня занимает первое место по экспорту детей. Вот это наша сегодняшняя реальность", - отметил Пожигайло.

Он добавил, что Минздрав РФ поддержал предложения ОП РФ полностью запретить СМ для иностранцев, запретить коммерческое СМ и коммерческую рекламу СМ. И надо бы вообще полностью запретить СМ, но сопротивление лоббистов такое сильное, что для начала хорошо и это.

Также эксперт сообщил, что лоббисты СМ для иностранцев сидят и в ОП РФ, давя на жалость, и он еле сдерживался на общественных слушаниях, так как был модератором. К счастью, в России, по его мнению, сложилась "широкая коалиция разных структур власти", намеревающаяся запретить торговлю детьми. И можно ожидать, что законопроект о суррогатном материнстве будет разработан уже весной.