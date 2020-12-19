Врач охарактеризовал суррогатное материнство как "узаконенную репродуктивную проституцию"

Суррогатное материнство (СМ), которое недавно обсуждалось в Общественной палате РФ в связи с продажей "суррогатных" детей за рубеж, по существу является узаконенной репродуктивной проституцией. Такое мнение высказал в эфире радио "Вести ФМ" заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Волгоградского государственного медицинского университета профессор Николай Жаркин.

"Есть все формальные признаки этого явления. Заказчик, у которого есть непреодолимое желание любым путем иметь ребенка, который является его генетическим наследником. Как правило, заказчик не беден. Во-вторых, есть исполнитель - женщина, которая часто находится в трудной жизненной ситуации и за счет продажи собственного тела в качестве плодовместилища готова на это пойти. Это безнравственный поступок постольку, поскольку это женщина рожавшая и у нее есть дети. Это значит, что беременность, которую она получит в результате ЭКО чужеродных клеток, будет проходить в ее семье. И дети будут видеть ее беременность. И когда она вернется из родильного дома без ребенка, пряча глаза, что с ним что-то случилось, то это будет лежать на всей семье. Заказчиком может быть и третье лицо, которое желает получить ребенка в качестве "склада запасных частей", что чаще всего и бывает у заграничных ваятелей, которые приезжают заключать договора на СМ. Наконец, третий участник - это группа медиков и не только, которых можно назвать сутенеры. Они способствуют этому процессу. Эта группа очень хорошо оснащена. Их технологии очень высокие. Манипулировать клетками размером с микрон руками невозможно", - отметил Жаркин.

Он рассказал, что в его роддоме несколько раз в год рожают суррогатные матери, и он наблюдает поведение заказчиков и исполнителей. Больше всего страдает ребенок, так как он фактически имеет двух мачех. Первая носит его девять месяцев без всякой любви, как товар на продажу. А вторая его не рожала и не кормила, и истинно материнского отношения к нему не будет - ребенок попадает в неготовые руки.

По словам врача, СМ имеет и физические последствия для всех участников. Процедура взятия яйцеклетки у заказчика-донора имеет свои особенности и может привести к осложнениям. Родоразрешение суррогатной матери редко заканчивается естественным путем, и почти всегда делается кесарево сечение, чтобы исключить риски для "покупателя товара". Но все-таки основная беда, по его мнению, - это нравственное повреждение.

Интересно, что нравственная проблема СМ, о которой говорит Жаркин, имеет и вполне определенное юридическое измерение. Так, статус зачатого ребенка юридически не определен. При этом по факту каждые "суррогатные" роды - это лишение родительских прав , так как родительство происходит от слова "родить", а рожает именно суррогатная мать. И, отбирая у нее ребенка, хотя и с ее согласия, ее лишают родительских прав в пользу заказчика, который является максимум донором половых клеток, а зачастую вообще посторонним лицом, купившим чужие половые клетки. Эта проблема имеет явный ювенальный подтекст, ведь она узаконивает лишение родительских прав под благовидным предлогом - дать возможность бесплодным парам иметь детей. И если можно лишать родительских прав суррогатных матерей в пользу доноров или третьих лиц, то почему это нельзя делать с приемными родителями по требованию другого заказчика, пожелавшего купить себе усыновленного ими ребенка? Ведь они его не вообще рожали. На это указывают традиционные конфессии, подчеркивая, что СМ размывает понятие материнства.

На практике же СМ превратилось в поток детей на экспорт. Иностранцы заказывают в России детей, агентства их "делают", оформляя на подставные документы как детей иностранных родителей, и их отправляют за рубеж. Фактически через СМ иностранцы легко обходят "закон Димы Яковлева", вывозя из России детей, судьба которых неизвестна.

Как сообщил депутат Госдумы Николай Земцов, он направил массу запросов в разные органы и получил ответы, который свидетельствует о массовом оттоке "суррогатных" детей за границу. Так, в миграционной службе ему ответили, что видят этот поток, но ничего не могут с этим поделать. Законодательство в сфере СМ в России одно из самых либеральных в мире, чем и пользуются иностранцы, ведь во многих странах оно или запрещено полностью, или сильно ограничено. Часто детей покупают "одинокие мужчины".

Академик РАН, профессор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова" Минздрава РФ Геннадий Сухих, который занимается СМ и поддерживает его, приводит данные, что только в его центре за год проводится около 10 тысяч таких циклов, а всего в России - порядка 100 тысяч.

Всего же в России рождается менее 1,5 млн детей в год. По СМ никакой официальной статистики не ведется, что само по себе странно, но невозможно поверить в то, что каждый 15-й ребенок в России рождается от суррогатных матерей. Это значит, что подавляющее большинство таких детей уходит "на экспорт".

Председатель правления РОО "Институт государственно-конфессиональных отношений и права", доктор юридических наук, профессор Игорь Понкин охарактеризовал коммерческое СМ как платную услугу, в которой ребенок - объект сделки, которому присваиваются товарные свойства.

Сейчас вопрос СМ передан в комитет Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией. Общественная палата просит оставить только некоммерческое СМ для бесплодных российских супругов.