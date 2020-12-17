17 Декабря 2020
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дитя мать младенец руки (2012) | Фото:

В Красноярском крае ищут суррогатных матерей, оставивших детей на продажу в Китай

Уголовное дело об организации торговли людьми возбуждено в Красноярском крае.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, три жительницы Казахстана по договору за один миллион рублей выносили детей для граждан Китая.

В апреле 2020 года женщины родили двух мальчиков и девочку, после чего оставили новорожденных на попечение няни, а сами уехали в Казахстан.

Следователи разыскивают суррогатных матерей и биологических отцов младенцев для допроса и получения биологического материала для сравнительного исследования.

Ранее в Госдуме сообщили, что в делах с торговлей детьми, рожденными российскими суррогатными матерями, есть следы черных трансплантологов, которые ведут за рубеж. То есть некоторых детей просто вынашивают для "разделки на органы".

Напомним, в текущем году произошло несколько скандалов. Так, летом в московской квартире были найдены пять пять младенцев в возрасте от нескольких дней до нескольких месяцев, которые без должного ухода содержались там для отправки заказчикам. После проверки выяснилось, что все он были рождены суррогатными матерями из России для иностранцев. В начале года подобное произошло в Подмосковье. Также были случаи в Санкт-Петербурге.

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В Красноярском крае ищут суррогатных матерей, оставивших детей на продажу в Китай

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Теги: суррогатные матери, китай, продажа детей



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