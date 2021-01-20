ЦБ: в 2020 году произошел более чем двукратный рост оттока капитала из России

По данным Банка России, чистый отток частного капитала из России в прошлом году оценивается в $47,8 млрд.

В 2019 году этот показатель составлял $22,1 млрд - в 2,2 раза меньше. Центробанк связывает это с мерами частного сектора по сокращению внешних обязательств. В 2019 году на объем оттока повлияли операции по наращиванию иностранных активов, пишет "Коммерсант".

Напомним, в Кремле стремительный отток капитала объясняли влиянием рыночной экономики. Ситуацию в экономике страны при этом называли стабильной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "в какие-то периоды оттоки бывают меньше, в какие-то больше". При этом отток капитала, по мнению Пескова, "понятие растяжимое".