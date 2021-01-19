США обложили санкциями три российских корабля

США ввели санкции в отношении судна-трубоукладчика "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщается на сайте Минфина США. В санкционный список также внесена базирующаяся в РФ компания "Рустанкер", принадлежащий ей танкер "Сьерра", а также танкер "Максим Горький".

Накануне, напомним, США уведомили об этом правительство Германии и прочих европейских партнеров.

Как сообщалось, германские экологические организации Deutsche Umwelthilfe и Союз защиты природы опротестовали решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии о выдаче разрешения на строительство трубопровода "Северный поток-2" в водах Германии. Подача жалоб приостанавливает действие разрешения.

В то же время советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс выступил за приостановку санкций в отношении проекта "Северный поток-2". По крайней мере до тех пор, пока не будут проведены переговоры между США и странами-участницами проекта. Впрочем, он также настаивает на приостановке строительства газопровода.

ТАСС сообщает, что баржа "Фортуна" с 15 января стоит на якоре у германского порта Росток. Ранее датское морское управление сообщило, что трубоукладочная баржа "Фортуна", судно снабжения "Балтийский исследователь" и судно "Мурман" будут вести укладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании начиная с 15 января. В декабре 2020 года оператор проекта Nord Stream 2 AG возобновил прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии с помощью баржи "Фортуна". К настоящему времени газопровод построен на 94%.

"Газпром" рассчитывает на ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию в разумные сроки. Отмечается, что "Северный поток - 2" остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.