18 Января 2021
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МС-21 ОАК (2019) | Фото:uacrussia.ru

Самолет МС-21 выкатился за пределы ВПП в Жуковском

Экспериментальный борт МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме "Жуковский" в Подмосковье, где новый тип самолета проходит испытания.

"Самолет совершал экспериментальный полет с летчиками-испытателями. После посадки самолет выкатился за пределы полосы, но остался цел", - цитирует "Интерфакс" свой источник.

Никто из членов экипажа не пострадал.

МС-21 выкатился за пределы ВПП.(2021)|Фото: Telegram-канал 112

На фото, опубликованных Telegram-каналом "112", видно, что самолет стоит в глубоком снегу, который почти достает до двигателей.

Отметим, что инцидент произошел с экспериментальным бортом, на котором установлены американские двигатели Pratt&Whitney – с ними самолет должен пойти в серию ("Аэрофлот" заказал себе МС-21 именно с этими двигателями).

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Самолет МС-21 выкатился за пределы ВПП в Жуковском

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Теги: мс-21, выкат за пределы впп, жуковский



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