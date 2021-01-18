Самолет МС-21 выкатился за пределы ВПП в Жуковском

Экспериментальный борт МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме "Жуковский" в Подмосковье, где новый тип самолета проходит испытания.

"Самолет совершал экспериментальный полет с летчиками-испытателями. После посадки самолет выкатился за пределы полосы, но остался цел", - цитирует "Интерфакс" свой источник.

Никто из членов экипажа не пострадал.

На фото, опубликованных Telegram-каналом "112", видно, что самолет стоит в глубоком снегу, который почти достает до двигателей.

Отметим, что инцидент произошел с экспериментальным бортом, на котором установлены американские двигатели Pratt&Whitney – с ними самолет должен пойти в серию ("Аэрофлот" заказал себе МС-21 именно с этими двигателями).