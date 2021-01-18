"Британский" штамм COVID-19 выявили у никогда не бывших в Британии японцев

Случаи заражения "британским" штаммом коронавируса выявлены в Японии у людей, никогда не бывавших в Великобритании. Об этом заявили представители японского министерства здравоохранения.

Случаи заражения были подтверждены в префектуре Сидзуока у трех человек.

Пока не установлено, имел ли кто-то из них контакты с людьми, недавно вернувшимися из Великобритании, передает РИА Новости.

Напомним, в декабре в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, который считается более заразным. В ВОЗ сообщили, что "британский" штамм коронавируса, получивший название VOC-202012/01, зафиксирован в 40 странах мира. 10 января первый случай "британского" штамма коронавируса выявили в России. Его обнаружили у россиянина, который вернулся из Великобритании.