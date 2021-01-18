18 Января 2021
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больница, роддом, младенец, медицина, перинатальный центр, демография (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

В Ростове больница завышала данные по рождаемости

В Ростове-на-Дону после жалоб пациентов проверили больницу, в которой нашли на нарушения ради улучшения статистики.

По данным Росздравнадзора, в связи c выявленными нарушениями в оказании медпомощи, от должности был отстранен главный врач Ростовского перинатального центра Валерий Буштырев. Результаты проверки направили в Следственный комитет России.

Ранее появилась информация о том, что врачей заставляли оставлять в сельской местности беременных женщин с угрозой преждевременных родов, вместо того, чтобы направлять в перинатальный центр. Не направляли туда и недоношенных младенцев, а погибших во время родов детей оформляли как мертворожденных. Все это делалась ради улучшения статистики, сообщает телеканал "360".

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В Ростове больница завышала данные по рождаемости

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Теги: рождаемость, медицина



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