15 Января 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2004) | Фото

Четверо уральцев могут оказаться за решеткой из-за своей любви к бургерам

Свердловский Главк МВД отправил под суд четверых сбытчиков поддельных пятитысячных купюр. На них уральцы хотели купить себе бургеры.
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Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, граждане Просовский, Клешнин, Речкалов и Ганиев летом прошлого года приобрели в интернете за 36 тысяч рублей 18 фальшивых купюр Центрального банка РФ. Подделки они реализовывали в необеспеченных специальными современными проверочными устройствами магазинах Екатеринбурга.

Вышли на след и задержали всех четверых оперативные сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции областного ГУ МВД. Один из участников уже попадал в поле зрения силовиков за кражу, однако суд назначил ему наказание, не связанное с лишением свободы и обязал отработать 300 часов в доход государства.

"Сгубила подозреваемых страсть к бургерам. Днем они активно "трудились", пытаясь как можно больше сбыть подделок, а вечером, проголодавшись, отправились в один из ресторанов быстрого питания, где также расплатились за вкусный ужин "красным фантиком". Бдительные продавцы заметили фальшивку и вызвали сыщиков УЭБиПК.

Подделки трудно отличить от настоящих, так как в них присутствовала металлизированная ныряющая нить, а чтобы бумага хрустела, ее покрывали лаком для волос. Всего сыщики доказали девять фактов сбыта фальшивых купюр", - отметил полковник Горелых.

Следователи главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области возбудили уголовное дело, обвиняемым грозит восемь лет лишения свободы. Сейчас оно направлено на рассмотрение в суд.

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Четверо уральцев могут оказаться за решеткой из-за своей любви к бургерам

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Теги: бургеры, полиция, суд



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