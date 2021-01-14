Три года не жаловались: в Приморье не признали аварийным дом, в котором пенсионеры живут в верхней одежде

В Дальнегорске (Приморский край) скандал случился после того, как администрация городского округа признала "удовлетворительными" условия в квартирах дома по улице Рабочей, жители которого (преимущественно пенсионеры) пожаловались в соцсетях на холод – при 30-градусных морозах в помещениях температура воздуха едва прогревается до плюсовой.

В Instagram-аккаунте мэрии появилось сообщение о том, что в последние три года никто из жителей многоквартирного дома не обращался в администрацию – ни письменно, ни устно. Впрочем, до этого граждане жаловались на условия проживания, им объяснили, какой пакет документов надо собрать для переселения, "но никто из них не предоставил необходимый пакет документов и не встал на очередь, как нуждающийся в жилом помещении".

"В гости" к недовольным горожанам приехал глава администрации с замами, и вот что они выяснили: "При удручающем внешнем виде жилого дома, тем не менее условия в квартирах удовлетворительные: водоснабжение и электроснабжение имеется, температура радиаторов достигает 60 градусов. Но поскольку основная часть дома нежилая, в квартирах довольно прохладно. Но, как отмечают специалисты, в настоящее время законных оснований для переселения жителей нет".

Градоначальник заявил, что за полтора года, что он находится у власти, ему жильцы этого дома не жаловались. Сейчас готовится конкурс на проведение экспертизы, и если она покажет аварийность дома, то граждан будут переселять. Правда, глава администрации согласился, что если экспертиза признает жилье нормальным, то возникнет "непростая ситуация".

После этого сообщения в комментариях появились десятки возмущенных пользователей. "Ну тогда пусть вся администрация там поселится и посмотрим как им там будет..Прям уют и комфорт", - пишет пользователь kamarni92_9. "Да Господи, что же вы так сразу начали оправдываться, люди ходили в администрацию города и не один раз, просто их мягко говоря посылали, посмотрела видео и просто ужаснулась, как нашему государству, а особенно чиновникам просто наплювать на людей, сами живут в харомах, на ворованные деньги и не брякают, как живут обычные люди, это ужас, что такие проблемы остаются не решенными в обязательном порядке, мера снять с должности", - добавляет druzhininavl.

После негативной реакции появился еще один пост. В нем власти заявили, что "на время проведения экспертизы будет решаться вопрос о предоставлении жилых помещений маневренного фонда". "Данные решения глава озвучил пенсионерам лично в ходе очередного комиссионного посещения данного дома. В результате беседы с гражданами стало понятно, что прямо сейчас женщины не готовы переезжать, и просят отложить данные мероприятия до весны. А пока у администрации есть время для изыскания жилых помещений, соответствующей площади для расселения граждан фактически проживающих в данном доме", - говорится в сообщении.