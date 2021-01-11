Антониу Гутерреш раскритиковал богатые страны за "вакцинный национализм"

Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал богатые страны за "вакцинный национализм" в условиях эпидемии коронавируса.

"Пандемия высветила серьезные пробелы в международном сотрудничестве. Совсем недавно мы видели проявления этого в вакцинном национализме, когда некоторые богатые страны соперничали при закупке вакцин для собственного населения, не рассматривая такой возможности для бедных стран", — сказал он.

По его данным, из-за эпидемии 88 млн человек оказались за чертой бедности, а 270 млн — угрожает голод, пишет "Коммерсант".

Ранее миру предрекли голод библейского масштаба.

Об этом сказал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. По его словам, человечество может столкнуться с серьезной нехваткой продовольствия через несколько месяцев из-за эпидемии коронавируса.