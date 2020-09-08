Трамп высказался за закрытие "Северного потока-2"

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что поддержал бы сворачивание строительства "Северного потока-2" из-за предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального.

"Конечно, да",— сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, согласен ли он с идеей отказа от проекта в ответ на случившееся с Навальным, сообщает "Коммерсант".

Тем временем, канцлер Германии Ангела Меркель согласна с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, что позиция Берлина по "Северному потоку - 2" может зависеть от дальнейших шагов России по инциденту с Алексеем Навальным.

Канцлер еще не обсуждала с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с Навальным.