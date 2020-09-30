Провайдеры угрожают оставить Нижний Тагил без связи из-за "Облкоммунэнерго"

Уральская ассоциация операторов связи заявила об угрозе отключения телеком-услуг на территории всего Нижнего Тагила. Участники рынка ссылаются на то, что электросетевая компания АО "Облкоммунэнерго" многократно увеличила стоимость размещения оптоволоконных линий (ВОЛС) на своих опорах ЛЭП. Однако энергетики указывают, что часть провайдеров вообще не имела договоров на аренду опор и долгое время пользовалась ими бесплатно. При этом дополнительная нагрузка на конструкции создает дополнительные расходы для электросетевой организации, так как сокращает срок службы таких объектов. Участники рынка указывают, что при самовольном размещении оптоволокна энергокомпания вправе самостоятельно демонтировать линии связи со своих опор.

Ассоциация провайдеров заявила, что АО "Облкоммунэнерго", которому на правах аренды принадлежат опоры освещения в Нижнем Тагиле, в ультимативном порядке уже направило предложения о заключении новых договоров с повышенными расценками на размещение ВОЛС. Такие договоры, как указывают операторы, действовали и ранее, но теперь АО "Облкоммунэнерго" подняло тарифы более чем в семь раз. Так, если ранее тариф составлял 57 руб. за аренду одной опоры в месяц, то теперь он вырос до 413,8 руб. В случае отказа от заключения договора энергетики грозятся уже в ближайшее время демонтировать ВОЛС с опор освещения.

"Операторы связи поставлены в безвыходное положение, когда других вариантов размещения ВОЛС нет, и компания-арендатор опор освещения пользуется своим положением. Любопытно, чем руководствовались в "Облкоммунэнерго", повышая тариф в семь раз? Почему сразу не в 10, не в 20? Почему, предлагая нам заведомо необоснованные тарифы на размещение, не учитывались аналогичные расценки в прилегающих населенных пунктах, где тариф кратно ниже?" – говорит председатель Уральской ассоциации операторов связи Леонид Блинов.

В ассоциации также отмечают, что действия "Облкоммунэнерго" могут привести к крупномасштабным отключениям связи . Что, помимо неудобства для абонентов, грозит срывом образовательного процесса в связи с переходом на дистанционное обучение из-за коронавируса во многих школах Нижнего Тагила.

В свою очередь, исходя из озвученной в СМИ позиции "Облкоммунэнерго" следует, что большинство провайдеров по настоящее время не имели договоров на размещение ВОЛС на опорах компании. По словам представителя компании, нарушения были выявлены в ходе инвентаризации действующих соглашений. То есть фактически, как отмечают энергетики, операторы пользовались имуществом бесплатно. Более того, в компании добавили, что увеличение нагрузки на опоры за счет размещения дополнительных проводов ведет к сокращению сроков ее службы и создает дополнительные расходы на содержание электросетевой инфраструктуры.

Между тем, как указывают участники энергорынка, незаконное размещение ВОЛС на опорах электросетей действительно может привести к их демонтажу, такие прецеденты в России уже были. Так, например, как сообщает пресс-служба "Россети Кубань", подобный инцидент произошел в Краснодарском крае в 2018 году. Как указывают энергетики, несанкционированное размещение ВОЛС на опорах линий электропередач противоречит правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

"Это относится и к ВОЛС, которые устанавливаются в нарушение действующих норм электробезопасности без предварительного согласования с энергетиками. Такие действия собственников ВОЛС затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи. Вес кабеля и его натяжение между опорами требует обязательного расчета нагрузок на опору, так как может оказаться критическим для конкретной опоры и привести к ее падению и, как следствие, к нарушению энергоснабжения потребителей, а также несчастным случаям", - резюмировали в "Россети Кубань".

Напомним, что аналогичный конфликт на протяжении многих лет развивался в Екатеринбурге. Операторы связи не могли договориться с ЕМУП "Гортранс" касаемо стоимости размещения линий. В 2014 году администрация Екатеринбурга потребовала перенести оптоволокно под землю, с использованием канализационных каналов, но участники рынка отбили требования в суде. Затем в 2016 году предприятие настаивало на увеличении арендной платы до 1681 руб. Требования были оспорены операторами связи в суде, после чего только в 2019 году было вынесено решение в пользу муниципалов. Однако в ходе противостояния в ноябре 2019 года муниципальное предприятие предложило провайдерам увеличить стоимость размещения ВОЛС со 163,49 до 820,66 руб. в месяц. Ассоциация операторов связи посчитала такую цену необоснованно завышенной и указала на последствия для абонентов в части увеличения стоимости услуг. Уже в апреле 2020 года стоимость аренды была снижена до 420 руб., а в конце июля текущего года стороны сошлись на ставке в 180 руб., которая будет ежегодно индексироваться на официальный уровень инфляции.