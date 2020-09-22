"Ограничений немного". Стало известно, как свердловчанам получить вакцину от коронавируса

Вакцину от коронавируса, первая партия которой уже поступила в Свердловскую область, сначала получат медицинские работники. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге рассказал вице-губернатор Павел Креков.

"Она поступила к нам в рамках клинических испытаний. Это не значит, что речь идет о какой-то принудительной и массовой вакцинации. Это клинические испытания, в которых могут принять участие граждане, соблюдающие ряд условий.

Во-первых, нужно проконсультироваться с врачом. Ограничений сравнительно немного, в основном они касаются заболеваний иммунной системы. Во-вторых, нужно будет написать специальное заявление с согласием. И в-третьих, сдать ряд специальных анализов, которые достаточно распространены. В частности, развернутый анализ крови", - пояснил Креков.

По его словам, данная работа начнется уже на этой неделе, а вакцина будет несколькими дозами поступать в регион до нового года. Также вице-губернатор рассказал, кто пройдет вакцинацию в первую очередь.

"Это медицинские работники. Но это не значит, что 100% вакцины пойдет именно им. В первую очередь, мы в этом профессиональном кругу будем предлагать принять участие в клинических испытаниях, так поступили и остальные регионы РФ. Есть привитые и из других групп, но преобладают именно медработники, особенно те, кто находится в так называемой "красной зоне", те, кто работает в амбулаторном звене и имеет риски заражения, а также те, кто работает на "скорой помощи", - уточнил Павел Креков.

Он добавил, что вакцинация будет добровольной и бесплатной. По его словам, желающие пройти вакцинацию от COVID-19 в Свердловской области уже есть.

Напомним, по последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса на Среднем Урале превысило 28 тысяч. Выздоровели более 21 тысячи человек, скончались 575 заболевших.