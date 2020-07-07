Жители поселка у линии разграничения в Донбассе просят Киев освободить их от террора нацистов

Жители поселка Новотроицкое, расположенного у линии разграничения в Донбассе с украинской стороны, требуют от Киева убрать нацистов "Айдара" из их поселка, так как они занимаются разбоем. Жители обратились на горячую линию минобороны и "операции объединенных сил", сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на разведку ДНР.

За неделю на боевиков в местный отдел полиции было подано 13 заявлений: семь - по фактам нанесения телесных повреждений, три - о краже алкоголя из магазинов, два - о попытке отнять автомобиль, одно - о попытке изнасилования.

Командованию 53-й бригады ВСУ предписано срочно рассмотреть вопрос о выводе нацистов из поселка.

Новотроицкое расположено напротив поселка Еленовка, где расположен КПП со стороны ДНР.

