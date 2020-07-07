КПРФ выдвинула 23 кандидата в депутаты Тобольской городской думы седьмого созыва

КПРФ видвинула на выборы депутатов Тобольской городской думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 23 кандидата. Сегодня они сдают последний пакет документов на регистрацию.

Как сообщил Накануне.RU первый секретарь комитета Тобольского городского отделения КПРФ, депутат Тюменской областной думы Юрий Юхневич, всего из 25 одномандатных избирательных округов партия выдвинула своих кандидатов по 23. Решение было принято единогласно. А в прошлую пятницу избирком заверил список кандидатов от КПРФ.

По его словам тобольское отделение партии заявляет на выборы настоящую команду профессионалов, среди которых как коммунисты, так и беспартийные. КПРФ намерена победить в большинстве округов, поскольку каждый из кандидатов не понаслышке знает проблемы людей и является уважаемым человеком в своем округе.

Решение о регистрации кандидатов от КПРФ будет принято до 17 июля, а 13 сентября жителям Тобольска предстоит избрать новый состав городского парламента.