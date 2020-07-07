КПРФ выдвинула 23 кандидата в депутаты Тобольской городской думы седьмого созыва

12 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Тюменская область
КПРФ (2019) | Фото: Накануне.RU

КПРФ выдвинула 23 кандидата в депутаты Тобольской городской думы седьмого созыва

КПРФ видвинула на выборы депутатов Тобольской городской думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 23 кандидата. Сегодня они сдают последний пакет документов на регистрацию.

Как сообщил Накануне.RU первый секретарь комитета Тобольского городского отделения КПРФ, депутат Тюменской областной думы Юрий Юхневич, всего из 25 одномандатных избирательных округов партия выдвинула своих кандидатов по 23. Решение было принято единогласно. А в прошлую пятницу избирком заверил список кандидатов от КПРФ.

Кандидаты в депутаты Тобольской городской Думы седьмого созыва от КПРФ(2020)|Фото: vk.com/kprftobКандидаты в депутаты Тобольской городской Думы седьмого созыва от КПРФ(2020)|Фото: vk.com/kprftob

По его словам тобольское отделение партии заявляет на выборы настоящую команду профессионалов, среди которых как коммунисты, так и беспартийные. КПРФ намерена победить в большинстве округов, поскольку каждый из кандидатов не понаслышке знает проблемы людей и является уважаемым человеком в своем округе.

Решение о регистрации кандидатов от КПРФ будет принято до 17 июля, а 13 сентября жителям Тобольска предстоит избрать новый состав городского парламента.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

КПРФ выдвинула 23 кандидата в депутаты Тобольской городской думы седьмого созыва

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: КПРФ, Тобольская городская дума, выборы, кандидаты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети