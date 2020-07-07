12 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
Дети, высунувшиеся в открытый люк машины (2020) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники Госавтоинспекции задержали тюменку, перевозившую детей в открытом люке "Ауди"

Сотрудниками ГИБДД в Тюмени задержали женщину, которая пренебрегла безопасностью детей, находящихся в авто. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как женщина ведет "Ауди", а дети в салоне высунулись в открытый люк автомобиля. Запись вызвала резонанс среди общественности.

Дети, высунувшиеся в открытый люк машины(2020)|Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, нарушителем оказалась 36-летняя жительница Тюмени. По ее утверждениям, она не помнит, как нарушила правила перевозки детей. Свой автомобиль женщина никому не передавала. При этом камерами дорожного наблюдения за последние пять месяцев было зафиксировано восемь фактов превышения скорости водителем "Ауди".

Задержание женщины, которая перевозила детей, высунувшихся в открытый люк(2020)|Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Нарушительница привлечена к административной ответственности.

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Сотрудники Госавтоинспекции задержали тюменку, перевозившую детей в открытом люке "Ауди"

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Теги: "Ауди", перевозка детей, люк, видео, ГИБДД, Госавтоинспекция



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