В общежитии УрФУ умерла студентка из Гвинеи

В общежитии УрФУ в Екатеринбурге скончалась студентка из африканской республики Гвинея. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета. По данным пресс-службы, смерть девушки не являлась насильственной.



"Накануне вечером в общежитии УрФУ №1 на улице Большакова, 79 ввиду ненасильственных причин скончалась студентка из Гвинеи. На месте работали сотрудники "скорой помощи" и полиции. Сейчас университет находится в тесном сотрудничестве с посольством Гвинеи", - заявили в университете.