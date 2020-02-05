Житель Донецка задержан за работу на СБУ

МГБ ДНР задержало жителя республики, угрозами завербованного СБУ. Об этом сообщает пресс-служба МГБ.

30-летний Дмитрий Парфенюк был завербован СБУ в 2017 году на КПП "Марьинка". В течение двух лет по заданию СБУ он перевозил в ДНР посылки, передавал сим-карты республиканского оператора мобильной связи "Феникс" для подготовки терактов, сообщал данные о наблюдении за указанными квартирами, собирал сведения о воинских частях ВС ДНР. Ему была поставлена задача трудоустроиться в Правительство ДНР и передавать информацию врагу.

В обнародованном видеопризнании Парфенюк рассказал, что при пересечении КПП "Марьинка" на него начали давить, что он занимается "незаконной коммерческой деятельностью" - перевозкой людей через линию разграничения. И требовали выполнять их "мелкие поручения и просьбы" - привозить и отвозить разные "мелочи". Его заставили подписать бумагу о сотрудничестве с СБУ и выбрать себе оперативный псевдоним, сказав, что если он будет задавать много вопросов, то у него будет много проблем. Он выбрал себе псевдоним Гарри Поттер.

Парфенюк признался, что однажды оставил в мусорном контейнере в Донецке перевязанную скотчем коробку, фотографировал Парад Победы 9 мая.

Ему предъявлено обвинение по статье "Шпионаж", по которой грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.