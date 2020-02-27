Пострадавшая от мошенников на рынке Форекс жительница Екатеринбурга обвинила полицию в волоките

Жительница Екатеринбурга Наталья Обожина заявила о допущенной полицейскими волоките при расследовании громкого уголовного дела о мошенничестве с торгами на рынке Форекс. Женщина обратилась в суд.

Напомним, речь идет об ООО "ЦАФТ": ранее в МВД сообщали, что сотрудники данной фирмы привлекали денежные средства под предлогом инвестиций в торги на рынке Форекс. При этом некоторых клиентов изначально звали под предлогом трудоустройства, однако затем просто предлагали вкладывать деньги.

"По версии следствия, суть мошеннической схемы заключается в том, что внесенные гражданами денежные средства якобы вносятся на счета в личных кабинетах, созданных на сайтах Forex Optimum Group и Teletrade - Dj. Затем управление этими счетами начинают осуществлять сотрудники ООО "ЦАФТ" либо иные связанные с ними лица. В результате управления счетами во всех случаях происходит полная потеря средств, которая объясняется неудачными торговыми операциями на бирже, однако на самом деле внесенные средства похищаются в полном объеме", - рассказывали в МВД.

Летом прошлого года в полицию поступило более 20 заявлений от потерпевших, которые вносили от 180 тысяч до 1,5 млн рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой".

Одна из пострадавших Наталья Обожина утверждает, что данная фирма имеет отношение к деятельности другой организации - ООО "Телетрейд Групп". Как говорится в обращении женщины (есть в распоряжении Накануне.RU), у этой организации есть целая сеть ячеек в большом количестве регионов России, а дело "Телетрейд Групп" расследуется в Москве.

"К данному уголовному делу было присоединено не менее 15 уголовных дел из разных регионов РФ в отношении ячеек преступного сообщества. Также была установлена неразрывная связь между действиями региональных ячеек (включая ООО "ЦАФТ" в Екатеринбурге) и головной организацией", - утверждает Обожина.

По ее словам, следователи УМВД Екатеринбурга якобы отказываются передать дело ООО "ЦАФТ" в столицу для объединения с другими делами.

"При этом за год предварительного расследования ни одному лицу по уголовному делу в Екатеринбурге обвинение не предъявлено, дело зашло в тупик. В это же время по основному уголовному делу предъявлено обвинение и объявлены в розыск ряд физических лиц", - говорит Наталья.

По ее данным, в феврале этого года по уральскому делу истек срок предварительного расследования, и с этого момента следователь якобы перестал контактировать с потерпевшими.

"В результате данных действий 40 человек, оставшиеся из-за мошенничеств без средств к существованию, вынужденные выплачивать кредиты банкам, а кто-то даже оставшийся и без жилья, не могут добиться привлечения мошенников к уголовной ответственности. Обращения к следственным органам об активизации расследования не возымели никакого эффекта, а просьбы подождать привели к тому, что срок в один год по уголовному делу истек без какого-либо результата", - говорится в заявлении женщины.

На этой неделе Обожина подала жалобу в Ленинский районный суд Екатеринбурга о признании бездействия сотрудников следствия незаконным. Дата заседания пока не назначена.

Накануне.RU обратилось в УМВД по Екатеринбургу с просьбой прокомментировать ситуацию.

"Уголовное дело 27 декабря 2019 года направлено в Следственный департамент МВД РФ", - коротко сообщили в ведомстве.

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