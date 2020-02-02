15 Августа 2020
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Политика Центральный ФО В России Москва
железная дорога, Северный широтный ход (2018) | Фото: правительство.янао.рф

Россия с 3 февраля приостановила железнодорожное сообщение с Китаем

В России временно приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе РЖД.

Так, с 3 февраля прекращают движение:

поезд №3/4 Пекин—Москва формирования "Китайских железных дорог"

поезд №320/20-19/319 Чита—Забайкальск—Пекин

беспересадочные вагоны Москва—Пекин, курсирующие в составах поездов №2/1, №320/319 и №20/19.

Дата возобновления движения неизвестна, сообщается, что поезда ходить не будут "до особого указания". Решение было принято с целью недопущения на территорию РФ коронавирусной инфекции. Пассажиры могут вернуть неиспользованные билеты без взимания сборов.

Напомним, 31 декабря прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Выяснилось, что ее возбудителем является коронавирус 2019-nCoV. Вспышку коронавируса ВОЗ признала чрезвычайной ситуацией. В России внесли это заболевание в список опасных, наряду с чумой, холерой и ВИЧ.

По последним данным, число заболевших уже превысило 14 тыс. человек. Умерли 304 человека, состояние 2110 оценивается как тяжелое.

Кроме того, коронавирус вышел аз пределы одной стране. Заболевания зарегистрированы и в других государствах, в том числе в России - заболели граждане Китая. Болезнь была выявлена в Тюменской области и в Забайкальском крае. Сегодня стал известно, что первый смертельный случай вне КНР зарегистрирован на Филиппинах.

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Россия с 3 февраля приостановила железнодорожное сообщение с Китаем

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Теги: коронавирус, заболевание, вирус, пневмония, Китай, 2019-nCoV, РЖД



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Ранее 03.02.2020 07:50 Мск Пассажиров поезда Пекин-Москва не пустили в Забайкалье

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