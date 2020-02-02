Жители частного сектора Уралмаша вновь выступили против застройки территории многоэтажками

Сегодня в Екатеринбурге прошла протестная акция жителей частного сектора Уралмаша. Они выступили против застройки территории многоэтажными домами, передает корреспондент Накануне.RU.

Организатором мероприятия выступил "Левый фронт". На улицу перед зданием администрации вышли десятки человек.

Протестуют жители частных домов в районе улиц Достоевского, Народного Фронта, Уральских Рабочих, Молодежи. Они отмечают, что не против развития города, но считают, что оно должно идти по другому пути.

Напомним, жители частного сектора Уралмаша уже не первый раз протестуют против застройки. В связи с обсуждением проекта генплана они требуют учитывать каждое мнение и возражение, ввести мораторий на застройку частного сектора любыми объектами, кроме ИЖС и БЖС. Власти уже заявили, что разработают новый проект генплана.