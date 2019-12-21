07 Октября 2020
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митинг, Уралмаш, частный сектор (2019) | Фото: Накануне.RU

Жители частных домов на Уралмаше вышли на митинг с требованием не сносить их дома

Сегодня в Екатеринбурге состоялся митинг против застройки частного сектора Уралмаша, передает корреспондент Накануне.RU.

Акция прошла на площади Первой пятилетки. Заявленное число участников было 200 человек, однако мероприятие посетили более 250. Люди пришли на митинг семьями, в числе участников были также и дети. Акцию посетили жители частных домов в районе улиц Достоевского, Народного Фронта, Уральских Рабочих, Молодежи.

"Жители частного сектора не возражают против развития города, но на Уралмаше и на Эльмаше наши активисты насчитали площадей на 60 га, где стоит ветхие двухэтажные, трехэтажные строения еще 40-х годов. Жители этих домов были бы рады переехать в благоустроенные квартиры. Но эти дома не сносятся. А вот частный сектор, где людям нравится жить, уже в верхах распределили, что здесь будет. Дома люди строили годами. Я купил землю в 14 году, строил дом годами, он у меня хороший, добротный. Встал мне дом в 16 млн и земля 4 млн. У меня рядом вся инфраструктура, я не в деревне Кукуево, я коренной уралмашевец и здесь построил дом, здесь мои дети и внуки будут жить. Почему наше мнение никто не слышит и никто не хочет слышать?" - высказался один из участников акции Андрей Худяков.

митинг, Уралмаш, частный сектор(2019)|Фото: Накануне.RU

митинг, Уралмаш, частный сектор(2019)|Фото: Накануне.RU

По итогам митинга была принята резолюция, в которой митингующие потребовали сохранить территорию частного сектора на Уралмаше.

"Требуем создания благоприятной социальной среды проживания путем формирования коттеджной застройки. Требуем все земли частного сектора Уралмаша привести к одной функциональной зоне, одному виду разрешенного использования - под индивидуальную жилую застройку. Прекратить внесения изменений в правила землепользования без согласия собственников земли", - говорится в документе.

митинг, Уралмаш, частный сектор(2019)|Фото: Накануне.RU

Также митингующие в резолюции потребовали учитывать каждое мнение и возражение, ввести мораторий на застройку частного сектора любыми объектами, кроме ИЖС и БЖС.

Резолюцию планируют отправить в органы областных и городских властей, а также омбудсмену по правам человека Татьяне Мерзляковой и в прокуратуру.

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Жители частных домов на Уралмаше вышли на митинг с требованием не сносить их дома

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Теги: митинг, Уралмаш, частный сектор



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