Россия закрыла въезд в страну для граждан Китая

Граждане Китая пока не смогут приезжать в России в частных и рабочих целях, а также по учебе - в Москве решили временно приостановить въезд граждан КНР и закрыть границу, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера российского правительства Татьяну Голикову.

Въезд в Россию граждан Китая будет приостановлен с 20 февраля и до особого распоряжения.

С 19 февраля будет приостановлен прием документов и выдачу приглашений для посещения России китайцами.

Отметим, что в Китае, где находится эпицентр вспышки смертельно опасного коронавируса, ситуация настолько сложна, что нарушителям карантина и антивирусных правил грозят даже смертной казнью и пожизненным заключением.

Напомним, ранее медики в Китае разработали эффективный способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Речь идет о методике переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19, поскольку в крови выздоравливающих людей содержится большое количество эффективных в борьбе с коронавирусом антител.