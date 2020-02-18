31 Августа 2020
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Китайцы покидают Ухань в масках (2020) | Фото: www.thepaper.cn

Россия закрыла въезд в страну для граждан Китая

Граждане Китая пока не смогут приезжать в России в частных и рабочих целях, а также по учебе - в Москве решили временно приостановить въезд граждан КНР и закрыть границу, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера российского правительства Татьяну Голикову.

Въезд в Россию граждан Китая будет приостановлен с 20 февраля и до особого распоряжения.

С 19 февраля будет приостановлен прием документов и выдачу приглашений для посещения России китайцами.

Отметим, что в Китае, где находится эпицентр вспышки смертельно опасного коронавируса, ситуация настолько сложна, что нарушителям карантина и антивирусных правил грозят даже смертной казнью и пожизненным заключением.

Напомним, ранее медики в Китае разработали эффективный способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Речь идет о методике переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19, поскольку в крови выздоравливающих людей содержится большое количество эффективных в борьбе с коронавирусом антител.

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Россия закрыла въезд в страну для граждан Китая

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Теги: коронавирус, Китай, Россия, въезд



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