Суд заключил под стражу одного из участников нападения на станцию скорой помощи в Озерске

Озерский городской суд заключил под стражу на два месяца одного из нападавших на станцию скорой помощи Виталия Е., сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, нападение было совершено в ночь на 15 февраля. На медицинское освидетельствование на состояние опьянения привезли местного жителя. Были взяты анализы. После этого на станцию скорой помощи напали четыре человека, один из которых был вооружен арбалетом, и попытались забрать сданные анализы. Сотрудники скорой помощи оказали сопротивление, два медработника были госпитализированы с сотрясением мозга. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Один из нападавших с арбалетом в руках был задержан сотрудниками Росгвардии. Им оказался местный житель, 1992 года рождения.

"При удовлетворении ходатайства следователя судом принято во внимание, что, находясь на свободе, Виталий Е., склонный к противоправной деятельности, не связанный крепкими социальными связями, может скрыться от органа предварительного расследования, угрожать потерпевшим и свидетелям, уничтожить доказательства, тем самым воспрепятствовать производству по делу, равно как может продолжить заниматься преступной деятельностью", - рассказали в пресс-службе суда.

Обвиняемый пробудет под арестом до 16 апреля 2020 года.