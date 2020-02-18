Суд заключил под стражу одного из участников нападения на станцию скорой помощи в Озерске

30 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Суд заключил под стражу одного из участников нападения на станцию скорой помощи в Озерске

Озерский городской суд заключил под стражу на два месяца одного из нападавших на станцию скорой помощи Виталия Е., сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, нападение было совершено в ночь на 15 февраля. На медицинское освидетельствование на состояние опьянения привезли местного жителя. Были взяты анализы. После этого на станцию скорой помощи напали четыре человека, один из которых был вооружен арбалетом, и попытались забрать сданные анализы. Сотрудники скорой помощи оказали сопротивление, два медработника были госпитализированы с сотрясением мозга. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Один из нападавших с арбалетом в руках был задержан сотрудниками Росгвардии. Им оказался местный житель, 1992 года рождения.

"При удовлетворении ходатайства следователя судом принято во внимание, что, находясь на свободе, Виталий Е., склонный к противоправной деятельности, не связанный крепкими социальными связями, может скрыться от органа предварительного расследования, угрожать потерпевшим и свидетелям, уничтожить доказательства, тем самым воспрепятствовать производству по делу, равно как может продолжить заниматься преступной деятельностью", - рассказали в пресс-службе суда.

Обвиняемый пробудет под арестом до 16 апреля 2020 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Суд заключил под стражу одного из участников нападения на станцию скорой помощи в Озерске

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: станция скорой помощи, нападение, полиция, уголовное дело, минздрав, арест,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.02.2020 10:45 Мск Один был вооружен арбалетом. В челябинском минздраве рассказали подробности нападения на станцию скорой помощи
Ранее 17.02.2020 08:54 Мск В Челябинской области неизвестные напали на станцию скорой помощи

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети