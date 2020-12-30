Умер еще один израильтянин, получивший вакцину от COVID-19

В Израиле умер еще один человек, получивший прививку от коронавируса.

88-летний мужчина скончался спустя несколько часов после того, как ему вкололи первую дозу вакцины, сообщает Times of Israel.

По данным врачей, у пациента были проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что 75-летний израильтянин умер от сердечного приступа после получения прививки от коронавируса компании Pfizer.

Напомним, после введения вакцины от коронавируса компании Pfizer более 3 тыс. человек в США оказались не способны выполнять повседневную деятельность, а некоторые даже нуждались в медицинской помощи.

При испытании вакцины умерли шесть человек. В некоторых случаях вскоре после вакцинации требовалась госпитализация.