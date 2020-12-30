30 Декабря 2020
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Общество За рубежом
вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Умер еще один израильтянин, получивший вакцину от COVID-19

В Израиле умер еще один человек, получивший прививку от коронавируса.

88-летний мужчина скончался спустя несколько часов после того, как ему вкололи первую дозу вакцины, сообщает Times of Israel.

По данным врачей, у пациента были проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что 75-летний израильтянин умер от сердечного приступа после получения прививки от коронавируса компании Pfizer.

Напомним, после введения вакцины от коронавируса компании Pfizer более 3 тыс. человек в США оказались не способны выполнять повседневную деятельность, а некоторые даже нуждались в медицинской помощи.

При испытании вакцины умерли шесть человек. В некоторых случаях вскоре после вакцинации требовалась госпитализация.

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Умер еще один израильтянин, получивший вакцину от COVID-19

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Теги: израиль, вакцина, коронавирус



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