30 Декабря 2020
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Общество В России Москва
(2005) | Фото: pics.cry.ru

В России от коронавируса или связанных с ним болезней умерли более 116 тысяч человек - Голикова

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова сообщила, сколько людей в России умерло от коронавируса.
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По ее данным, от коронавируса в России скончалось 70 921 человек, плюс еще 45 109 смертей учитываются как те, на которые коронавирус повлиял, заявила Голикова в эфире телеканала "Россия 24".

В целом за 11 месяцев убыль населения составила 575 тыс. человек. Основной причиной является катастрофически низкая рождаемость, из-за которой и без коронавируса убыль составила бы около 400 тыс. Вклад этой беды в вымирание страны около 60%. Еще около 20% спровоцированы кризисом, вызванным коронавирусом. Вклад собственно коронавируса не более 20%.

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В России от коронавируса или связанных с ним болезней умерли более 116 тысяч человек - Голикова

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Теги: смертность, татьяна голикова, коронавирус



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