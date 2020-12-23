"Похвасталась": Голикова заявила, что в 11 регионах из 85 в этом году будет прирост населения

23 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Татьяна Голикова, деловой завтрак на ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: forumspb.com

"Похвасталась": Голикова заявила, что в 11 регионах из 85 в этом году будет прирост населения

Владимир Путин сегодня проводит заседание Госсовета – обновленного в соответствии с поправками в Конституцию. Эту встречу он решил посвятить нацпроектам и стратегии развития страны. Точнее, коррекции планов.

"Совместное заседание госсовета и совета по стратегическому развитию: эпидемия стала вызовом для экономик, социальной сферы, испытанием для людей. И мы уделяем этим вопросам ключевое внимание. Но все это не отменяет повестки развития. Мы не можем себе позволить остановиться. Паузы не можем позволить не на минуту. Для того, чтобы обеспечить большую включенность регионов и муниципалитетов, Госсовет и получил новый конституционный статус. В него вошли представители муниципалитетов, профсоюзов и т.д. Созданы профильные комиссии – подписал соответствующий документ, они будут действовать на постоянной основе, будут подключаться главы муниципалитетов. Комиссии возглавят губернаторы", - начал президент.

Он напомнил, что этим летом "горизонты планирования были расширены", при этом "обеспечена преемственность по отношению к прошлым целям", имея в виду подписание указа о национальных целях до 2030 года.  

"Жду от правительства постановки амбициозных цен на предстоящие годы. Но сформулировать не так уж сложно – жду ощутимых результатов. Мы постоянно об этом говорим, сегодня давайте пройдемся по этой повестке более основательно. Посмотрим, что сделано, почему что-то не сделано. Много объективных причин, но не надо стесняться – есть и субъективные причины", - сказал Путин и затем передал слово Голиковой.

Вице-премьер Татьяна Голикова засыпала президента цифрами и планами. Но было несколько очень неприятных чисел, которые, можно сказать, перечеркивали все остальное, потому что никак не вяжутся с наццелями. "По данным Росстата на 20 декабря 11 регионов демонстрируют прирост населения", - заявила Голикова. Про то, что всего в России 85 регионов, напоминать Путину не пришлось. Сократилась только младенческая смертность, смертность "от внешних причин" и от новообразований.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Похвасталась": Голикова заявила, что в 11 регионах из 85 в этом году будет прирост населения

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: татьяна голикова, наццели, смертность, прирост населения, нацпроекты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети