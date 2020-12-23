"Похвасталась": Голикова заявила, что в 11 регионах из 85 в этом году будет прирост населения

Владимир Путин сегодня проводит заседание Госсовета – обновленного в соответствии с поправками в Конституцию. Эту встречу он решил посвятить нацпроектам и стратегии развития страны. Точнее, коррекции планов.

"Совместное заседание госсовета и совета по стратегическому развитию: эпидемия стала вызовом для экономик, социальной сферы, испытанием для людей. И мы уделяем этим вопросам ключевое внимание. Но все это не отменяет повестки развития. Мы не можем себе позволить остановиться. Паузы не можем позволить не на минуту. Для того, чтобы обеспечить большую включенность регионов и муниципалитетов, Госсовет и получил новый конституционный статус. В него вошли представители муниципалитетов, профсоюзов и т.д. Созданы профильные комиссии – подписал соответствующий документ, они будут действовать на постоянной основе, будут подключаться главы муниципалитетов. Комиссии возглавят губернаторы", - начал президент.

Он напомнил, что этим летом "горизонты планирования были расширены", при этом "обеспечена преемственность по отношению к прошлым целям", имея в виду подписание указа о национальных целях до 2030 года.

"Жду от правительства постановки амбициозных цен на предстоящие годы. Но сформулировать не так уж сложно – жду ощутимых результатов. Мы постоянно об этом говорим, сегодня давайте пройдемся по этой повестке более основательно. Посмотрим, что сделано, почему что-то не сделано. Много объективных причин, но не надо стесняться – есть и субъективные причины", - сказал Путин и затем передал слово Голиковой.

Вице-премьер Татьяна Голикова засыпала президента цифрами и планами. Но было несколько очень неприятных чисел, которые, можно сказать, перечеркивали все остальное, потому что никак не вяжутся с наццелями. "По данным Росстата на 20 декабря 11 регионов демонстрируют прирост населения", - заявила Голикова. Про то, что всего в России 85 регионов, напоминать Путину не пришлось. Сократилась только младенческая смертность, смертность "от внешних причин" и от новообразований.