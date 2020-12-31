31 Декабря 2020
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Общество В России Москва
(2005) | Фото: pics.cry.ru

Оперштаб объяснил, почему официальные данные о смертности от COVID разнятся с сведениями Голиковой

Российский оперативный штаб объяснил, почему официальные данные о смертности от коронавируса разнятся с сведениями, которые накануне озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Напомним, накануне чиновница заявила, что, по ее данным, от коронавируса в России скончалось 70 921 человек, плюс еще 45 109 смертей учитываются как те, на которые коронавирус повлиял, заявила Голикова в эфире телеканала "Россия 24".

В целом за 11 месяцев убыль населения составила 575 тыс. человек. Основной причиной является катастрофически низкая рождаемость, из-за которой и без коронавируса убыль составила бы около 400 тыс. Вклад этой беды в вымирание страны около 60%. Еще около 20% спровоцированы кризисом, вызванным коронавирусом. Вклад собственно коронавируса не более 20%

Оперштаб объяснил разницу в данных тем, что ежедневные данные учитывают только смерти, где не нужны уточнения, а статистические органы приводят уточенные данные с учетом дополнительных исследований, сообщает РИА Новости.

В штабе напомнили, что ежедневно публикуют оперативную информацию по числу смертей от COVID-19. "В этой информации учитываются только те случаи, по которым не требуются дополнительные исследования и COVID-19 уже установлен в качестве основной причины смерти. Эти данные получены непосредственно от медицинских организаций", - обратили внимание в штабе.

Уточненная информация о количестве смертей, в том числе от COVID-19, ежемесячно публикуется официальными статистическими органами РФ. Она основывается на записи актов гражданского состояния, добавляется в сообщении.

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Оперштаб объяснил, почему официальные данные о смертности от COVID разнятся с сведениями Голиковой

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Теги: татьяна голикова, коронавирус, оперштаб



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