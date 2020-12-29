Смертность в ноябре стала рекордной за 18 лет, а ее рост - наибольшим после 1947 года

В ноябре в России умерли почти 220 тыс. человек. Последний раз смертность была выше в январе 2003 года - 229 тыс., а до этого - в начале 1990-х.

По итогам октября мы предполагали, что смертность в ноябре может стать наибольшей после 1945 года. К счастью, этот прогноз не оправдался. Однако небольшое, но, видимо, неизбежное увеличение смертности в декабре вернет ситуацию со смертностью уже к началу 1990-х. Рост же смертности год к году в ноябре оказался рекордным - 56%. Помесячных данных за начало 1990-х нет, но даже тогда такого роста смертности не было. Скорее всего, последний раз подобное было в условиях голода 1947 года.

В абсолютном выражении в ноябре было зафиксировано почти на 79 тыс. смертей больше, чем в 2019 году. Из них 35 тыс. были с коронавирусом (здесь прогноз Накануне.RU полностью оправдался). У 23,6 тыс. умерших он был основной причиной, еще в 2,2 тыс. вирус не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Почти 10 тыс. смертей произошли с вирусом, но он не повлиял на наступление смерти. Как по основной причине, так и в целом число смертей с коронавирусом в ноябре стало наибольшим за все время. При этом, как и ранее, все смерти с коронавирусом не обусловливают и половины суммарного роста смертности, который вызван иными причинами. Вероятно, основная из них - трудность с получением медицинской помощи в новых условиях.

В декабре рост смертности, судя по динамике заболеваемости коронавирусом, продолжит рост, но существенно замедлится.

В ноябре общий рост смертности стал наибольшим в следующих регионах (более 90%): Ямало-Ненецкий АО, Оренбургская область, Новосибирская область. Более чем на 80% смертность выросла в Алтайском крае, Челябинской, Омской, Томской областях и Югре. Можно заметить, что все эти регионы расположены на Урале или "недалеко" за Уралом.

Не снизилась смертность ни в одном регионе. Наименьший рост зафиксирован в Адыгее - всего 1%. Около 10% - в Дагестане и Ингушетии. Во всех остальных регионах прирост оказался от 24% и выше.

В целом за 11 месяцев смертность увеличилась больше всего в таких регионах:

Чеченская Республика - 36%,

Республика Дагестан - 30%,

Республика Ингушетия - 29%,

Ямало-Hенецкий АО - 26%,

Республика Татарстан - 23%,

Ханты-Мансийский АО - 23%,

Самарская область - 22%,

Пензенская область - 20%,

Москва - 20%.

В наименьшей степени смертность выросла снова-таки в Адыгее - на 1%. В Бурятии и Севастополе число смертей увеличилось на 2%. В остальных регионах - на 4% и более.

Что касается числа смертей из-за коронавируса , то в абсолютном выражении на первых местах самые населенные регионы. Поэтому мы приводим данные с учетом населения регионов. Итак, в ноябре в расчете на 1 млн населения число смертей с коронавирусом стало наибольшим в следующих регионах:

Алтайский край - 580,

Амурская область - 450,

Санкт-Петербург - 430,

Кировская область - 420,

Омская область - 400,

Челябинская область - 400.

То есть в этих регионах на каждый миллион жителей с коронавирусом умерли от 400 до 580 жителей.

Наиболее благополучной по коронавирусу была ситуация в Ненецком АО, где в ноябре не было ни одной смерти, а также в Башкортостане, Чечне, Рязанской, Ленинградской областях, на Чукотке - менее 20 смертей на 1 млн жителей.

За все время по состоянию на 1 декабря с коронавирусом умерли 116 тыс. россиян. Это почти в 3 раза превосходит оперативные данные и в 1,5 раза - если брать только те смерти, когда вирус был основной причиной. Иными словами, данные оперативного штаба примерно на две трети отражают сугубо "ковидную" смертность и на треть - общую с коронавирусом.

Всего с коронавирусом больше всего умерло жителей в таких регионах (в расчете на 1 млн населения):

Санкт-Петербург - 2100,

Москва - 1700,

Московская область - 1300,

Алтайский край - 1200,

Пензенская область - 1100,

Ульяновская область - 1100,

Омская область -1050,

Кемеровская область - 1000.

В целом за 11 месяцев убыль населения составила 575 тыс. человек. Основной причиной является катастрофически низкая рождаемость, из-за которой и без коронавируса убыль составила бы около 400 тыс., что Накануне.RU прогнозировало еще год назад. Как видно, вклад этой беды в вымирание страны около 60%. Еще около 20% спровоцированы кризисом, вызванным короавирусом. Вклад собственно коронавируса не более 20%. Однако власти озабочены только последним фактором.