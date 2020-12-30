Турция и США начали переговоры по С-400

Турция и США создали совместную рабочую группу в связи с приобретением Анкарой российских комплексов С-400.

Как сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, начались технические переговоры, передает РИА Новости.

Ранее турецкая сторона заявила о готовности не поддаваться санкционному давлению Запада.

В середине декабря США ввели санкции в отношении Турции из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Меры коснулись главы турецкого управления оборонной промышленности Исмаила Демира и еще трех чиновников.

Поставки систем турецким военным Россия начала в 2019 году. Ранее США отказались поставлять Турции истребители F-35 в ответ на закупку турками российских ЗРК. США требуют обменять С-400 на американские Patriot, между тем, Анкара подумывает закупить вместо F-35 российские Су-35.