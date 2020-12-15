15 Декабря 2020
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Политика За рубежом
С-400 на вооружении Турции (2019) | Фото: hurriyetdailynews.com

США ввели санкции против Турции за покупку российских С-400

США ввели санкции в отношении Турции из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Меры коснулись главы турецкого управления оборонной промышленности Исмаила Демира и еще трех чиновников, сообщило министерство финансов Соединенных Штатов.

В пятницу Конгресс США одобрил проект военного бюджета на 2021 финансовый год, который, в частности, предусматривает санкции в отношении Турции.

Турецкий МИД призвал США отказаться от введенных санкций, пишет Regnum. Анкара отметила, что Вашингтон, уверяя, что С-400 "создадут уязвимость с точки зрения систем НАТО", лукавит.

Поставки систем турецким военным Россия начала в 2019 году. Ранее США отказались поставлять Турции истребители F-35 в ответ на закупку турками российских ЗРК. США требуют обменять С-400 на американские Patriot, между тем, Анкара подумывает закупить вместо F-35 российские Су-35.

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США ввели санкции против Турции за покупку российских С-400

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Теги: сша, турция, с-400, санкции



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