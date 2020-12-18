В США заявили, что санкции в отношении Турции из-за C-400 направлены против России

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил, что ЗРК С-400 угрожают безопасности американских военных и военных технологий.

По его словам, цель санкций против Анкары заключается в том, чтобы не допустить получения Россией "существенных доходов" и влияния вследствие поставок своего оружия за рубеж.

Помпео подчеркнул, что речь не идет о подрыве военного потенциала Турции или ее боевой готовности, передает ТАСС.

Между тем, напомним, санкции, введенные американским Минфином после закупки Анкарой российских систем ПВО С-400, распространяются на главу президентского управления турецкой оборонной промышленности (SSB) Исмаила Демира и еще троих официальных лиц, связанных с оборонной промышленностью — они теперь столкнутся с невозможностью получить американские визы. Кроме того, для Турции замораживаются экспортные лицензии.