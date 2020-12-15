Турция ответит на санкции США созданием независимого ВПК

Турция полна решимости создать полностью независимую оборонную промышленность под руководством своего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом после известия об американских санкциях заявил глава президентского управления турецкой оборонной промышленности (SSB) Исмаил Демир.

"Никакое решение, принятое за границей в отношении меня или нашей организации, не изменит позицию меня или моей команды", - приводит его высказывание издание Hyrriet.

Между тем санкции, введённые американским Минфином после закупки Анкарой российских систем ПВО С-400, во-первых распространяются на самого Исмаила Демира и ещё троих официальных лиц, связанных с оборонной промышленностью — они теперь столкнутся с невозможностью получить американские визы. Во-вторых, что гораздо важнее, для Турции замораживаются экспортные лицензии.