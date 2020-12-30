Прокуратура подала в суд на главу сельского поселения из-за выплат премий

Пермский краевой суд рассмотрел иск прокурора и признал недействующим положение о выплате премий главе Двуреченского сельского поселения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Надзорное ведомство установило, что год назад Совет депутатов Двуреченского сельского поселения утвердил нормативный правовой акт, который предусматривает выплату материальной помощи и премий главе поселения. При этом документ о выплатах подписывает сам глава, что противоречит федеральному закону "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ".

Также необходима объективная оценка деятельности главы органа местного самоуправления, которая является компетенцией представительного органа.

Суд удовлетворил заявление прокурора. Решение суда в силу пока не вступило.