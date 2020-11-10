10 Ноября 2020
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Дмитрий Рогозин (2019) | Фото:vk.com/tosky_vk

На сайте Роскосмоса появился раздел с песнями супругов Рогозиных

На сайте госкорпораци Роскосмос появился раздел с песнями. Музыку можно послушать онлайн, скачать в формате mp3, а также перейти по ссылке на YouTube и посмотреть там клип на песню.

Песни посвящены теме покорения космоса и носят патриотический характер. Среди авторов и исполнителей значатся Александр Маршал, Николай Расторгуев, Денис Майданов. Слова к значительной части произведений написаны Д. Рогозиным и Т. Рогозиной – вероятно, главой Роскосмоса и его супругой. Перу Дмитрия Рогозина принадлежат такие песни как "Рвём небо мы в клочья", "Над Землей летит корабль", "Танцы в небе" и "Не стреляй!".

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На сайте Роскосмоса появился раздел с песнями супругов Рогозиных

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Теги: автор стихов, поэт, дмитрий рогозин, татьяна рогозина, роскосмос



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