На сайте Роскосмоса появился раздел с песнями супругов Рогозиных

На сайте госкорпораци Роскосмос появился раздел с песнями. Музыку можно послушать онлайн, скачать в формате mp3, а также перейти по ссылке на YouTube и посмотреть там клип на песню.

Песни посвящены теме покорения космоса и носят патриотический характер. Среди авторов и исполнителей значатся Александр Маршал, Николай Расторгуев, Денис Майданов. Слова к значительной части произведений написаны Д. Рогозиным и Т. Рогозиной – вероятно, главой Роскосмоса и его супругой. Перу Дмитрия Рогозина принадлежат такие песни как "Рвём небо мы в клочья", "Над Землей летит корабль", "Танцы в небе" и "Не стреляй!".