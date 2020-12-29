Рогозин считает, что воздух "сочится" с МКС через американские приборы

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что воздух "сочится" с МКС через американские приборы.

"Когда закрыли американский сегмент, то были отключены все приборы в нем. Вполне вероятно, что в рабочем состоянии эти приборы и сочатся. Поэтому работа только в самом начале, и она идет планово", - сказал Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он добавил, что это работа технических специалистов, и никаких решений о том, что надо срочно что-то предпринимать, у нас нет.

Интерфакс напоминает, что ранее в ходе переговоров с экипажем МКС, трансляцию которых ведет NASA, представитель Центра управления полетами (ЦУП) сообщил, что установить место утечки воздуха на МКС необходимо в ближайшее время потому, что резервы воздуха на станции подходят к концу.

"Мы сейчас теряем уже резервные запасы по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить", - сказал представитель ЦУП.