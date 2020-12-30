Россияне доверяют Путину, Малахову и Навальному: зимний рейтинг

Исследователи холдинга "Ромир" выяснили, кто пользовался у россиян особым доверием в последние три месяца уходящего года.

Возглавляет "Рейтинг доверия "Ромир" ТОП-100" Владимир Путин. На втором месте, прибавив с осени три позиции, расположился Сергей Шойгу. Замыкает тройку лидеров Владимир Жириновский.

В топ-5 попали Сергей Лавров (хотя он потерял две позиции) и Михаил Мишустин.

Сразу за премьер-министром следует Андрей Малахов. И дальше целая группа от шоу-бизнеса: Константин Хабенский и Иван Ургант. Замыкает десятку Алексей Навальный. Там же, на десятом месте, находится телеведущий Владимир Соловьев, передает РБК.