30 Декабря 2020
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Общество За рубежом
аттестат (2016) | Фото: diplom78.info

В России предложили ставить QR-коды на школьные аттестаты

Минпросвещения подготовило проект приказа, согласно которому школьные аттестаты предложено маркировать QR-кодами.

Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации. Приказом утверждаются образцы и описания аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложения к ним. Как предполагается, QR-код будет содержать сетевой адрес для прямого доступа к данным информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании".

Если проект получит одобрение, школьные аттестаты начнут выдавать по новым образцам уже в предстоящем году.

Ранее Минпросвещения России опубликовало график сдачи экзаменов для 9 и 11 классов в 2021 году. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ – с 12 по 17 июля".

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В России предложили ставить QR-коды на школьные аттестаты

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Теги: QR-коды, аттестаты, образование



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