29 Декабря 2020
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Разлив дизельного топлива в Норильске. (2020) | Фото:пресс-служба СКР

Рассмотрение иска к "Норникелю" на 148 млрд рублей отложили в пятый раз

Рассмотрение иска Росприроднадзора о взыскании с "дочки" "Норникеля" 148 млрд рублей ущерба в связи с аварией на норильской ТЭЦ перенесено в пятый раз – на 15 января.

Арбитражный суд Красноярского края решил привлечь к разбирательству в качестве третьего лица экспертную организацию "Экотерра", проводившую расчет вреда по заказу "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК).

Кроме того, в качестве третьего лица привлечено ООО "Безопасность в промышленности", которое делало экспертизу промбезопасности резервуара ТЭЦ еще до майской аварии.

Как передает "Интерфакс", НТЭК заявила ходатайства о проведении судебных экспертиз для проверки данных Росприроднадзора о вреде, нанесенном почвам в результате аварии, а также об объеме и растворимости попавшего в водоемы дизтоплива.

Напомним, в результате разлива дизельного топлива из резервуара на ТЭЦ-3 под Норильском в почву и водоемы попали более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

Росприроднадзор и "Норникель" не сошлись в оценке ущерба, нанесенного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива в конце мая этого года под Норильском. Надзорное ведомство настаивает на 148 млрд рублей, в компании сумму оценивают в несколько раз меньше – 21 млрд рублей.

В МЧС назвали разлив дизельного топлива в Норильске в мае 2020 года самым масштабным на планете за все времена.

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Рассмотрение иска к "Норникелю" на 148 млрд рублей отложили в пятый раз

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Теги: норникель, авария, тэц-3



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