Ученые: Авария на ТЭЦ в Норильске не оказала критичного влияния на экосистему

Большая Норильская экспедиция оценила влияние аварии на норильской ТЭЦ-3 на экосистему.

Как сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири", в отчете говорится, что с одной стороны, в районе высоки концентрации различных веществ-загрязнителей, как техногенных, так и природных, накопленных за десятилетия эксплуатации территории.

С другой стороны - последствия разлива нефтепродуктов не оказали критичного влияния на экосистему Норило-Пясинского бассейна.

Отмечается, что в составе экосистемы озеро Пясино является природным сорбирующим элементом, а попадание дизтоплива в Карское море исключено.

Ученые уверены, что последствия майского разлива для почв можно свести к нулю в течение двух-трех лет.

Напомним, в результате разлива дизельного топлива из резервуара на ТЭЦ-3 под Норильском в почву и водоемы попали более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Аварийная ТЭЦ принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, "дочка" "Норникеля").

Росприроднадзор и "Норникель" не сошлись в оценке ущерба, нанесенного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива в конце мая этого года под Норильском. Надзорное ведомство настаивает на 148 млрд руб., в компании сумму оценивают в несколько раз меньше – 21 млрд руб.