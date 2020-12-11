11 Декабря 2020
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Горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная (на фото), которая впадает в озеро Пясино (2020) | Фото: Пресс-служба &quot;Газпром нефти&quot;

Ученые: Авария на ТЭЦ в Норильске не оказала критичного влияния на экосистему

Большая Норильская экспедиция оценила влияние аварии на норильской ТЭЦ-3 на экосистему.

Как сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири", в отчете говорится, что с одной стороны, в районе высоки концентрации различных веществ-загрязнителей, как техногенных, так и природных, накопленных за десятилетия эксплуатации территории.

С другой стороны - последствия разлива нефтепродуктов не оказали критичного влияния на экосистему Норило-Пясинского бассейна.

Отмечается, что в составе экосистемы озеро Пясино является природным сорбирующим элементом, а попадание дизтоплива в Карское море исключено.

Ученые уверены, что последствия майского разлива для почв можно свести к нулю в течение двух-трех лет.

Напомним, в результате разлива дизельного топлива из резервуара на ТЭЦ-3 под Норильском в почву и водоемы попали более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Аварийная ТЭЦ принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, "дочка" "Норникеля").

Росприроднадзор и "Норникель" не сошлись в оценке ущерба, нанесенного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива в конце мая этого года под Норильском. Надзорное ведомство настаивает на 148 млрд руб., в компании сумму оценивают в несколько раз меньше – 21 млрд руб.

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Ученые: Авария на ТЭЦ в Норильске не оказала критичного влияния на экосистему

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Теги: тэц-3, норильск, авария



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