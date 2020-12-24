24 Декабря 2020
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Горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная (на фото), которая впадает в озеро Пясино (2020) | Фото: AFP/MARINE RESCUE SERVICE OF RUSSIA/GETTY IMAGES

МЧС: Разлив дизтоплива в Норильске стал самым масштабным в истории человечества

В МЧС назвали разлив дизельного топлива в Норильске в мае 2020 года самым масштабным на планете за все времена.

"Мы его ловили уже в арктической зоне", — цитирует первого замглавы МЧС РФ Александра Чуприяна РИА Новости.

Он добавил, что после ЧП в ведомстве появилось понимание, что нужна техника, которая может "качать" нефтепродукты, а не только "соленую и загрязненную воду".

Напомним, в результате разлива дизельного топлива из резервуара на ТЭЦ-3 под Норильском в почву и водоемы попали более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Аварийная ТЭЦ принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании.

Росприроднадзор и "Норникель" не сошлись в оценке ущерба, нанесенного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива в конце мая этого года под Норильском. Надзорное ведомство настаивает на 148 млрд руб., в компании сумму оценивают в несколько раз меньше – 21 млрд руб.

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МЧС: Разлив дизтоплива в Норильске стал самым масштабным в истории человечества

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Теги: норильск, разлив топлива, тэц-3



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