Суд по иску Росприроднадзора к "дочке" "Норникеля" снова отложен

Суд по иску Росприроднадзора к "дочке" "Норильского никеля" из-за аварии на норильской ТЭЦ-3 отложен - в четвертый раз. На этот раз причиной стало желание суда ознакомиться с новыми материалами.

По ходатайству "дочки" "Норникеля" суд привлек к участию в деле "Центр лабораторного анализа и технических измерений" (ЦЛАТИ). НТЭК (Норильско-Таймырская энергетическая компания, "Дочка" "Норникеля) считает, что пробы были отобраны Росприроднадзором с нарушением нормативов (часть веществ, по мнению НТЭК, не относится к дизтопливу, некоторые загрязненные участки учтены по несколько раз), передает "Интерфакс".

Напомним, в результате разлива дизельного топлива из резервуара на ТЭЦ-3 под Норильском в почву и водоемы попали более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Аварийная ТЭЦ принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании.

Росприроднадзор и "Норникель" не сошлись в оценке ущерба, нанесенного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива в конце мая этого года под Норильском. Надзорное ведомство настаивает на 148 млрд руб., в компании сумму оценивают в несколько раз меньше – 21 млрд руб.

Ранее деньги, которые должен выплатить "Норильский никель", были обещаны в местный и федеральный бюджеты, Госдума даже принимала соответствующий закон о распределении этих средств. В том числе деньги предполагается направить на реновацию в Норильске.