29 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: Puzkarapuz.ru

Через три месяца Свердловская область получит полмиллиона вакцин от коронавируса

В марте 2021 г. на территорию Свердловской области поступит порядка полумиллиона вакцин против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил замгубернатора региона Павел Креков. По его словам, уже завтра все имеющиеся пока в наличии 8 тыс. 50 вакцин будут потрачены на граждан из групп повышенного риска, а через 5-6 дней область получит партию еще из 10 тыс. доз для вакцинации населения.

"Всего до 10 января мы получим 50-60 тыс. В феврале мы планируем получить около 120-150 тыс. вакцин и, вполне возможно, что данная цифра будет увеличиваться, и в марте, думаю, мы получим не более полумиллиона вакцин от коронавируса. Это три решающих месяца, включая то, что 30% свердловчан уже имеют антитела к коронавирусу", - заявил Павел Креков, отметив, что полученные вакцины могут стать значительным препятствием для распространения коронавируса в регионе.

Напомним, что вакцинация жителей Свердловской области от COVID-19 будет продолжаться три месяца, а свердловчанам, поставившим такую прививку, придется не пить алкоголь как можно дольше. При этом, жители региона, которые захотят поставить себе платную прививку от коронавируса, чтобы не ждать очереди, не смогут этого сделать.

Тем временем Россия поставила в Аргентину 300 тыс. доз вакцины.

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Через три месяца Свердловская область получит полмиллиона вакцин от коронавируса

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Теги: Креков, коронавирус, вакцинация



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