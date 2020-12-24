24 Декабря 2020
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Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Из Шереметьево в Аргентину вылетел самолет с 300 тыс. доз вакцины "Спутник V"

Самолет аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas вылетел из Москвы в Буэнос-Айрес с партией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на борту. Ожидается, что борт прибудет в Аргентину только сегодня вечером.

Накануне Аргентина зарегистрировала вакцину от НИЦ им. Гамалеи. Собственных испытаний эта страна не проводила, одобрив ее на основе российских исследований. Ранее такую же регистрацию "по доверенности" одобрила Бразилия и тоже разрешила использование "Спутника V".

В партии, которая была отправлена из Шереметьево, 300 тыс. доз вакцины. В московском аэропорту аргентинский самолет провел шесть часов, чтобы соблюсти все условия при погрузке партии и пройти таможенные процедуры.

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что первым в стране привьется российской вакциной, поскольку не сомневается в ее качестве. Впрочем, это не значит, что страна будет вакцинироваться только российским "Спутником" – в январе и феврале ожидаются поставки "из других стран".

Накануне в Аргентине было зафиксировано более 8,5 тыс. новых случаев коронавируса, 60 человек за сутки скончались.

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Из Шереметьево в Аргентину вылетел самолет с 300 тыс. доз вакцины "Спутник V"

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Теги: аргентина, партия вакцины, спутник v



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