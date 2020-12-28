Турция обязала всех прибывающих туристов предоставлять отрицательный тест на COVID-19

Авиапассажиры, прибывающие в Турцию, с 30 декабря должны предоставить отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщил турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines.

Туристы обязуются показать справку, полученную не ранее чем за 72 часа до въезда, при посадке на борт.

Данное правило будет также распространяться на тех, кто приезжает в страну наземным или морским путем. Меры будут действовать до 1 марта 2021 года.

Напомним, в отелях Турции на новогодние праздники будет действовать комендантский час, развлекательные программы будут запрещены. После 22 часов в отелях запрещено любое музыкальное сопровождение, в том числе в ресторанах.

Ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган объявил о введении комендантского часа, который будет действовать с 31 декабря по 4 января. Так, выходить на улицу будет запрещено с 21 часа до 5 утра. В настоящее время комендантский час в Турции действует по выходным дням.