В Турции на новогодние праздники будет действовать комендантский час

Турецкий президент Реджеп Эрдоган объявил о введении комендантского часа, который будет действовать с 31 декабря по 4 января.

Так, выходить на улицу будет запрещено с 21 часа до 5 утра. В настоящее время комендантский час в Турции действует по выходным дням.

Решение властей вызвано ухудшением эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса, сообщает РБК.

Как сообщалось, для борьбы с распространением коронавирусом в Турции введен частичный локдаун.

Введен комендантский час, за исключением промежутка времени с 10:00 до 20:00. Также решено закрыть все кинотеатры в стране.